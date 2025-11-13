Açık 10.2ºC Ankara
AA 13.11.2025 18:44

Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

Kastamonu
