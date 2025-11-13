Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.