13.11.2025 15:44

Sahibi vefat edince park edildi, 8 yılda adeta 'kök saldı'

İzmir Karabağlar'da bir otomobil, tam 8 yıldır aynı yerde duruyor. Sahibi vefat edince kaderine terk edilen araç, zamanla sarmaşıklarla kaplanarak adeta sokağa 'kök saldı'. Mahalleli ise hem görüntüden hem de yapılamayan asfalt çalışmasından şikayetçi.

Sahibi vefat edince park edildi, 8 yılda adeta 'kök saldı'

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait  otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Sahibi vefat edince park edildi, 8 yılda adeta 'kök saldı'

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

"Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler"

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, m"Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

Sahibi vefat edince park edildi, 8 yılda adeta 'kök saldı'

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi.

Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

İzmir
