01.02.2026 21:54

Yalova'da deredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kalan doğa yürüyüşü grubundaki 19 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'da deredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

İlçeye bağlı Teşvikiye mevkiinde 19 kişiden oluşan doğa yürüyüşü grubu, deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 arama kurtarma personeli ile birlikte jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yalova'da deredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda, tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Teşvikiye Belediyesine ait kepçeyle destek sağlandı.

Yalova'da deredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı

Yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan grup, bulundukları noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kurtarılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

