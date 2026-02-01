Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
AA 01.02.2026 20:03

Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5 katlı bina, istinat duvarının yıkılması nedeniyle tahliye edildi.

Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı

İlçe merkezi Batıkent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarı henüz tespit edilemeyen nedenle çöktü.

Ekipler tarafından yapılan teknik incelemede vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deformasyon olması nedeniyle binanın tahliyesine karar verildi.

Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı

Binada yaşayan 15 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, apartmanı mühürledi.

Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Valilik tarafından sosyal tesislerin tahsis edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa
