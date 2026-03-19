Ekonomi
AA 19.03.2026 08:46

Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma

Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Afs Bıçak ve Kalıp San. Tic. Dış Tic. Ltd. Şti'nin başvurusunun ardından yapılan inceleme sonucunda, soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

