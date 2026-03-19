Ankara
Dünya
AA 19.03.2026 07:31

Kuveyt Ulu Camii'nde bayram namazı kılınmayacak

Kuveyt Ulu Camii'nde, ülkenin içinde bulunduğu 'mevcut şartlar' nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.

[Fotograf: AA]

Kuveyt İletişim Bakanlığı, sosyal medya platformundan, Kuveyt Ulu Camii tarafından yayımlanan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, "mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, Ulu Cami'nin Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenleri kabul edemeyeceği" bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, hava sahasında 23 düşman İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 20’sinin düşürüldüğü, 3’ünün ise tehdit bölgesi dışında düştüğü, herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve hasara yol açmadığı ifade edilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

