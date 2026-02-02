Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
TRT Haber, AA 02.02.2026 00:00

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bugün idrak edilecek.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek

Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak

"Ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

"En verimli şekilde değerlendirmek gerekir"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, yaptığı açıklamada, üç ayların Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu belirtti.

Regaip gecesiyle başlayan bu manevi seyrin, ramazanın rahmet ikliminde kemale erdiğini ifade eden Tiryaki, "Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir." dedi.

Üç aylarda yer alan Berat Kandili'ne şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edildiğini anımsatan Tiryaki, "Berat gecesinde ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teala'nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili ile ilgili ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek. 

Berat Kandili Ramazan Bayramı Ramazan Ayı
Yalova'da deredeki su seviyesi yükseldi: 19 kişi mahsur kaldı
