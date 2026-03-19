Dünya
AA 19.03.2026 14:03

BAE: İran'dan atılan 7 balistik füze ile 15 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 7 balistik füze ile 15 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

[Fotograf: Reuters]

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 7 balistik füze ve 15 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 334 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1714 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırılarda, 2 BAE askeri ile Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 158 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

