BAE: İran'dan atılan 7 balistik füze ile 15 İHA engellendi

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 7 balistik füze ve 15 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 334 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1714 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırılarda, 2 BAE askeri ile Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 158 kişinin ise hafif, orta ve ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.