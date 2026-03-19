AA 19.03.2026 12:48

ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan'dan ayrılmaları çağrısı

ABD, Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı sık sık uygulanan hava trafiği kısıtlamalarıyla birlikte açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Riyad, Cidde ve Dammam havaalanlarının açık ve faaliyette olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeden ayrılmalarının teşvik edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'dan atılan füze ve İHA'lara maruz kalıyor.

