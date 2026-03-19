Dünya
AA 19.03.2026 11:59

Katar: İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı

Katar, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "acımasız" şeklinde nitelendirerek Tahran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.

Katar: İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit" olduğu kaydedildi.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırılarının sivilleri, sivil altyapıyı ve hayati tesisleri hedef alarak "tüm kırmızı çizgileri aştığı" ifade edilen açıklamada, "bölgeyi bu haksız saldırıların sonuçlarından korumanın ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için gerilimleri azaltmaya çalışmanın gerekliliği" vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu; egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği yinelendi.

Katar İran
Yerleşik ve göçmen kuşların güvenli yaşam alanı: Çakalburnu Lagünü
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
