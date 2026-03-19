Dünya
AA 19.03.2026 11:54

İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çaldı

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de Tel Aviv ile çevresinde sirenler çaldı.

[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerin bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ile çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler devreye girdi.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv merkezde yüksek katlı binaların arasından önleyici füzelerin fırlatılmasının ardından gökyüzünde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv kenti ve çevresinde bazı bölgelere şarapnellerin düştüğünü belirtti.

İsrail polisinin tedbir amaçlı şarapnellerin düştüğü alanları kordon altına aldığı kaydedildi.

Ülkedeki acil yardım servisleri ise İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

