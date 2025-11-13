Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
İHA 13.11.2025 13:46

Orta Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Bin 200 metre rakımın üzerindeki kesimlerde kar beklendiği açıklandı.

Orta Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri’nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden sonra bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Uyarının 14 Kasım Cuma günü saat 00.00’da başlayıp, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

