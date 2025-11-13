Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Türkiye
AA 13.11.2025 13:00

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışların Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

