AA 13.11.2025 10:07

Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Kent Konseyi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arasında "Gaziantep İli Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında prehistorik çağlarda yaşamış avcı-toplayıcı toplulukların yerleşim alanlarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak

GAÜN Rektörlüğü'nde imzalanan protokol, Gaziantep genelinde Pleistosen dönemine ait yüzey araştırmalarının yürütülmesini, prehistorik çağlarda yaşamış avcı-toplayıcı toplulukların yerleşim alanlarının tespit edilmesini, elde edilen bulguların bilimsel yöntemlerle belgelenmesini, korunmasını ve raporlanmasını amaçlıyor.

Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak ortak raporun, kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca arazi çalışmaları, laboratuvar incelemeleri ve teknik–lojistik destek süreçlerinde kurumlar arası iş birliği gerçekleştirilecek.

İmza törenine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Baykara, Doktor Öğretim Üyesi Timur Demir ve Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak katıldı.

Gaziantep Kültürel Miras
