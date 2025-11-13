Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.11.2025 08:31

Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı.

Mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan köy imamı yaralandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kadıyusuf köyünde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden 46 yaşındaki imam Erdem Çanakçıoğlu, ormanda ayıyla karşılaştı.

Ayının saldırısına uğrayan Çanakçıoğlu'nun çığlıklarını duyan arkadaşları, tüfekle havaya ateş açarak imamı kurtardı.

Yaralı Çanakçıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Köy sakini Ziya Eker, gazetecilere, olayın, Kadıyusuf ve Elmaçukuru köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldiğini belirterek, " O sırada arkadaşları sesleri duyuyor ve yardıma koşuyor. Havaya ateş açılmasıyla kendisi yaralı olarak kurtarılıyor. Başında ve kolunda yaralanmalar var, ayrıca ayı kendisini savurduğu zaman kafası taşa geliyor" dedi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ