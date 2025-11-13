Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı'nda yaptıkları denetim sırasında B.K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücü B.K'nin, ehliyetinin evde olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan sorgulamada, ehliyetine "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç kullanmak" suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl süreyle el konulduğu belirlendi.

Bunun üzerine sürücü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan ve ehliyeti olmayan araç sahibine toplam 37 bin 356 lira idari para cezası kesildi.

Trafikten men edilen otomobilin teslim edilmesi için çağrılan B.K'nin arkadaşı D.S'nin de yapılan kontrolünde, ehliyetine "alkollü araç kullanmak" suçundan daha önce el konulduğu anlaşıldı.

Otomobil, olay yerine gelen ehliyet sahibi başka bir kişiye tutanakla teslim edildi.