Öğrenciler ikinci döneme "Bayrak Sevgisi" ile başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"Bayrak sevgisi" temasıyla başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

"Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek"

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tekin, yarıyıl tatilinin ardından yarın ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını ifade etti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek. Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum."