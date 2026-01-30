Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 30.01.2026 19:39

TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak

Türk Dil Kurumu (TDK), şubat ayında yazımında sıkça hata yapılan kelimeleri, "Günün Kelimesi" uygulaması kapsamında kurum binasındaki ekranda paylaşacak.

TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi"ni seçerek Atatürk Bulvarı'ndaki kurum binasında bulunan dijital ekrana yansıtma uygulaması devam ediyor.

Kurum, şubatta yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Bu kapsamda örnek olarak "gazete" kelimesi, sık yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. "Gazate" veya "gaste" gibi hatalı kullanımlara sıkça rastlanıyor.

Seçilen kelimeler, doğru yazımı ve yanlış kullanılan biçimleriyle "@hergunebirkelimetdkresmi" adlı Instagram hesabından da paylaşılacak.

TDK, uygulamayla toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlamayı ve kelimelerin doğru kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

ETİKETLER
TDK
Sıradaki Haber
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuru sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:43
Rusya: Türkiye ile diyaloğumuz uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor
20:36
Mısır Cumhurbaşkanı, "İran’la gerilimin ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu
20:33
AB, göç rotalarında "çok amaçlı" merkezler kuracak
20:10
Çiftçilere 255,4 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
19:36
AFAD Başkanı Pehlivan: İzmir'de 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale ettik
19:28
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuru sonuçları açıklandı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ