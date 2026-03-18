Dünya
AA 18.03.2026 17:28

İsrail basını: İran'ın güneyindeki en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları İsrail üstlendi

İsrail basını, İran'ın güneybatısındaki ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları İsrail'in üstlendiğini bildirdi.

Axios haber sitesine konuşan üst düzey iki İsrailli yetkili, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırının ABD onayının ardından, koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini söyleyen İsrailli yetkili, ülkenin güneybatısındaki doğal gaz rafinerilerini vurduklarını söyledi.

İran basını, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından olan Katar ile ortak Güney Pars sahasından çıkan gaz ve petrolün işlendiği Asaluye rafinerisinin vurulduğunu duyurmuştu.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail İran
İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
18:13
Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu
17:53
ABD'nin İran'a saldırısını desteklemeyerek istifa eden Joe Kent, kariyeri ve istihbarat geçmişiyle öne çıkıyor
17:48
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 253’e yükseldi
18:10
Rutte: Müttefikler Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşüyor
17:36
Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
