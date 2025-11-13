İstanbul'da 84 noktada hız limitleri güncellendi

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan hız limitlerinin güncellenmesi teklifi görüşüldü.

İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesinin yer aldığı teklifte, 84 noktada hız limitinin güncellenmesi önerisi sunuldu.

"14 bin 655 levhanın sökülmesine karar verildi"

Çalışma, ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından İstanbul Valiliği tarafından kurulan komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda hayata geçirildi.

Komisyonun kent genelinde yaptığı incelemelerde 84 yol güzergahında toplam 1168 nokta tespit edildi. Bu kapsamda hız limitleri güncellenirken mevcut trafik levhalarında da geniş kapsamlı düzenlemeye gidildi. Çalışma doğrultusunda 1105 levhanın yenilenmesine, 14 bin 655 levhanın ise sökülmesine karar verildi.

Saha uygulamalarının 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Yapılan düzenlemeyle bazı güzergâhlardaki yeni hız limitleri şöyle oldu:

Beşiktaş Barbaros Bulvarı: 70 km/s

Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünelleri: 90 km/s

Basın Ekspres Yolu: 110 km/s

Mahmutbey Caddesi: 90 km/s

Avrupa Yakası Sahil Yolu (Florya Kavşağı – Çatladıkapı arası): 90 km/s

Kennedy Caddesi: 70 km/s

UKOME’de yapılan oylamada düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.