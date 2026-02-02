Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
AA 02.02.2026 00:05

2 ilde eğitime kar tatili

Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

2 ilde eğitime kar tatili

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde eğitime ara verildi.

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eğitim Kar Yağışı Kırklareli Tekirdağ
