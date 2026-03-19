AA 19.03.2026 16:14

Fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00 ve 17.00 haricindeki seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 16.00'da, Geyikli'den saat 17.00'de sefer yapılacağı, planlanan diğer seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği kaydedildi.

