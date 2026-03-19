DHA 19.03.2026 15:44

Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü

Konya'da karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sergen Dikmen (36) idaresindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı yönden gelen Sami Kutlu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Sami Kutlu ile araçta bulunan oğlu Yusuf Kutlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sergen Dikmen ile yanındaki 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

