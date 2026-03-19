SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına veya e-posta adreslerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adı kullanılarak gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu iletilerde, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu mesajların kesinlikle sahte olduğu vurguladı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamaması; kimlik, banka veya kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmaması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlarımız dolandırıcılığa maruz kalabilir. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz."