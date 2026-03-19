Ekonomi
AA 19.03.2026 12:59

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 189,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolar oldu.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 189,6 milyar dolar oldu

TCMB tarafından, 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalarak 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar oldu.

