Ekonomi
AA 19.03.2026 12:41

Kartlı ödemeler şubatta 2,2 trilyon lira oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubatta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 144,7 milyona, banka kartı sayısı 213,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10'luk, banka kartında yüzde 8’lik artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 469,6 milyon oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin 1 trilyon 919,6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 313,5 milyar lirası banka kartları, 7,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 49, banka kartlarında yüzde 54 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 75 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1,6 milyara yükseldi. Bunun 916,8 milyonunu kredi kartları, 617,3 milyonunu banka kartları, 30,6 milyonunu ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 8 arttı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 52 artarak 675,0 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 8 artarak 224,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 32,9 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 48 artarak 714,5 milyar liraya yükseldi. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

SON HABERLER
15:45
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
15:41
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
15:40
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
15:37
18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
15:16
Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı
