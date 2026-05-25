Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.05.2026 10:33

YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesi" açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşanmaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesi" açıklaması

YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "21 Mayıs tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın" yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili kayyım heyetinin raporu ve YÖK'ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği aktarılan açıklamada, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığınca, İstanbul Bilgi Üniversitesinin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasına izin vermemiştir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir."

ETİKETLER
YÖK İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
İstanbul'da bayram boyunca 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak
10:56
İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmayacak
10:50
20 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 59 tutuklama
10:47
Dışişleri Bakanlığından "25 Mayıs Afrika Günü" mesajı
10:41
Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı
10:42
İl il bayram namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
FOTO FOKUS
Baklavacıların yoğun bayram mesaisi başladı
Baklavacıların yoğun bayram mesaisi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ