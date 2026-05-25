Gündem
TRT Haber 25.05.2026 10:44

Dışişleri Bakanlığından "25 Mayıs Afrika Günü" mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği’nin 63. kuruluş yıl dönümü olan 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutlayarak, Türkiye’nin Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda daima yanında olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen bu özel günün içtenlikle kutlandığı belirtildi.

Türkiye'nin, Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olduğu anımsatılan açıklamada, iş birliğinin temel ilkelerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olan Türkiye, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazan-kazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdürecektir. Bu çerçevede, bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ve iş birliğimizin daha ileri taşınmasına imkan sunacak olan Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin hazırlıklarını titizlikle yürütüyoruz. Türkiye ve Afrika, barış, refah ve istikrarı bölgesel ve uluslararası düzeyde hakim kılmak için birlikte çalışmayı sürdürecektir.

