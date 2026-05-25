Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.05.2026 11:01

İstanbul'da bayram boyunca 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54 bin 334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti.

İstanbul'da bayram boyunca 54 bin 334 sağlık personeli görev yapacak

Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince kent genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgi veren Güner, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve 36 Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz, toplam 54 bin 334 sağlık personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum."

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı İstanbul Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
20 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 59 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı
12:31
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
12:26
Altın fiyatları "barış umutlarıyla" yükseliyor
11:58
Otoyol jandarması bayram tatilinde de görev başında
11:56
Zonguldak'ta denizin rengi kahverengiye döndü
12:33
İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı
Yozgat’ta mahçup laleler doğayı renklendirdi
Yozgat’ta mahçup laleler doğayı renklendirdi
FOTO FOKUS
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ