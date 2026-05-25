Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2026 11:25

Rubio: ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti.

Rubio: ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabilir

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

"Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai sonuca varılmadığını ifade etmişti.

ETİKETLER
ABD ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İran
Sıradaki Haber
İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı
12:31
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
12:26
Altın fiyatları "barış umutlarıyla" yükseliyor
11:58
Otoyol jandarması bayram tatilinde de görev başında
11:56
Zonguldak'ta denizin rengi kahverengiye döndü
12:33
İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı
Yozgat’ta mahçup laleler doğayı renklendirdi
Yozgat’ta mahçup laleler doğayı renklendirdi
FOTO FOKUS
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
KARA ATMACA en uzak menzildeki hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ