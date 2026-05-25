Otoyol jandarması bayram tatilinde de görev başında

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 15 Ekim 2024'ten bu yana görev yapan otoyol jandarması, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u birbirine bağlayan toplam 323,1 kilometrelik 4 otoyolda trafik güvenliği için mesai harcıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda oluşan yoğunluğa karşı denetimlerini artıran ekipler, trafik hareketliliğinin arttığı bayram tatili için tedbirlerini aldı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda görev yapan ekipler arasında otoyol jandarma motosiklet timleri, teknik denetim timleri ve adli asayiş timleri bulunuyor. Denetimlere bomba arama ve narkotik dedektör köpekleri de destek veriyor.

Havadan dron desteğiyle yürütülen çalışmaların yanı sıra yüz tanıma özellikli yaka kameraları, mobil yüz tespit kamerası "Karagöz", ASELSAN'ın geliştirdiği yapay zeka destekli "Akıllı Yol Kontrol Sistemi" ve radar cihazlar gibi teknolojik ekipmanlar da kullanılıyor.

Denetimlerde sürücülere kolonya ve şeker ikramında da bulunan ekipler, "Bayram sensiz olmaz" mesajıyla trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekiyor.

"Tedbirleri en üst seviyeye çıkardık"

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı Yenice Karakol Komutanı Üsteğmen Ersin Yeşil, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Bayram tatilinde araç yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Yeşil, "Toplam 323,1 kilometrelik alanda görev yapmaktayız. Bu otoyollarda normal günlerde araç geçişi toplam günlük 300 bin civarındayken bayramda bu sayının 500 bine ulaştığı görülmüştür. Bu kadar araç hareketliliğinin olduğu yerde vatandaşlarımızdan ricamız trafik kurallarına riayet etmeleri. Biz de bu kapsamda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz, tüm çalışmaları yapıyoruz. Bayram süresi boyunca tedbirleri en üst seviyeye çıkardık." diye konuştu.

Denetimlerde trafik akışına özen gösterdiklerini ifade eden Yeşil, sahadaki timlerin trafiğin yoğun olduğu bölgelere hızlıca müdahale ettiğini ve akıcılığı sağladığını anlattı.

Üsteğmen Yeşil, otoyolların denetiminin jandarmaya devredildiği 15 Ekim 2024'ten bu yana sorumluluk bölgelerinde 3 milyon 600 bin araç, 2 milyon 500 bin kişi sorgulaması gerçekleştirildiğini belirterek, 78 bin 500 sürücüye cezai işlem uygulandığını kaydetti.

"İhlaller azalış göstermekte"

Trafik kanununda yapılan son düzenlenmelerle sürücülerin kural ihlallerine karşı daha duyarlı olduklarını vurgulayan Yeşil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Otoyollarda en çok karşılaştığımız hız ve emniyet şeridi ihlali. Bu da yeni kanunla birlikte yaklaşık yüzde 50 olarak bir azalış göstermektedir. Otoyol jandarması olarak vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşamaması adına 24 saat esasına dayalı otoyol üzerinde ve otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini takmaları, trafik kurallarına uymaları, hız ihlali yapmamaları, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmamaları, yorgunluk, uyku hallerinde en yakın dinlenme tesislerinde dinlenmeleri, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları tavsiyelerinde bulunuyor, iyi bayramlar diliyorum."

"Yoldaki kontrolün hepsinden memnunum"

Kurban Bayramı tatili için eşiyle İstanbul'dan yola çıkarak Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Ali Çobanlı yol boyunca bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Yoldakilerin kurallara uyduğunu gördüğünü dile getiren Çobanlı, "Herhangi bir sıkıntı göremedim. Yoldaki kontrolün hepsinden memnunum." diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'dan gelen İpek Surijon da "Efes, Olimpos ve Pamukkale'ye gidelim dedik. Bayramı böyle değerlendireceğiz. Kültür turu... Böyle denetimlerin olması da çok güzel. Birçok konuda yakın takip ediyor olmaları çok iyi. Bence uygunsuz olan her şey yakalanıp gereken yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Bayram için Almanya'dan gelen Velit Akgül ise "Memleketimize, ülkemize geldik. Severek geliyoruz. Yakınlarımızı, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.