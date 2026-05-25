Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2026 07:09

Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı.

Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı

Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı.

Operasyonların gözetleme sistemleri sayesinde gerçekleştirildiğini aktaran Uba, "Kurtarılanlar 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşuyor" ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

ETİKETLER
Nijerya DEAŞ
Sıradaki Haber
Çin’de "sel" alarmı: Kırmızı uyarı verildi, 1805 kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:11
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:55
Bayramda hava nasıl olacak?
06:37
Geri kayan tır refüje çıkarak durabildi
08:50
Çin’de "sel" alarmı: Kırmızı uyarı verildi, 1805 kişi tahliye edildi
05:23
Şıncou-23 uzay mekiği Tiengong Uzay İstasyonu'na ulaştı
03:37
Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
FOTO FOKUS
Liseli mucitlerden dron üretimi
Liseli mucitlerden dron üretimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ