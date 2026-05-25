Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2026 06:17

Çin’de "sel" alarmı: Kırmızı uyarı verildi, binlerce kişi tahliye edildi

Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubey eyaletlerinde “kırmızı alarm” ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken, binlerce kişi güvenli alanlara taşındı.

Çin’de "sel" alarmı: Kırmızı uyarı verildi, binlerce kişi tahliye edildi

​​​​​​​Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti.

Yetkililer, bu bölgelerde yoğun sağanak nedeniyle pazar günü saat 20.00 ile pazartesi günü 20.00 saatleri arasında dağ sularından kaynaklanan ani sel baskını tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Bu arada Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölümlerindeki yerleşimler için de "turuncu alarm" ilan edildi, yerel yönetimlere gerçek zamanlı izleme ve önleyici tahliyeler yapmaları talimatı verildi.

Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güneyi, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yoğun yağmur bu geceye kadar etkili olacak. Anhui'nin güneybatısı ve Hubey'in batısındaki bazı bölgelerde ise şiddetli fırtınalar bekleniyor.

Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en acil alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar izliyor.

Çongçing'de 1805 kişi tahliye edildi

Ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde hafta sonunda meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

Önceki gece başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak ilin birçok bölgesinde sellere yol açtı. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan 1805 kişi tahliye edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada Yongçuan ilçesinde sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi. Beybey ilçesindeki selde de 2 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları yürütülüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil afet giderme çalışmalarına destek olmak üzere bir çalışma ekibini bölgeye gönderdi.

ETİKETLER
Çin Sel Yağış
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında can kaybı 21'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:13
Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı
06:37
Geri kayan tır refüje çıkarak durabildi
05:23
Şıncou-23 uzay mekiği Tiengong Uzay İstasyonu'na ulaştı
03:37
Gaziantep'te mobilya fabrikasında yangın
04:09
Katil İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında can kaybı 21'e yükseldi
04:06
Angola'da maden kazası: 28 ölü
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
FOTO FOKUS
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ