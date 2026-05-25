Ekonomi
AA 25.05.2026 10:14

Ekonomik güven endeksi mayısta arttı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 97,2 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

