Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi üzerinde bulunan eski bir binanın kontrollü yıkım çalışmaları esnasında, iş makinesinin müdahalesiyle yapı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökmenin etkisiyle caddeyi ve çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, yıkım esnasında gerekli önlemlerin alınarak yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle caddeden geçen bazı araçlar, düşen beton ve moloz parçaları nedeniyle hasar gördü.

Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler arasında kısa süreli paniğe yol açan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.