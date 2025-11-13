Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.11.2025 15:49

Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Başkentte, Tunus Caddesi'nde kontrollü yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında aniden çökerek paniğe neden oldu.

Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi üzerinde bulunan eski bir binanın kontrollü yıkım çalışmaları esnasında, iş makinesinin müdahalesiyle yapı büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökmenin etkisiyle caddeyi ve çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, yıkım esnasında gerekli önlemlerin alınarak yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle caddeden geçen bazı araçlar, düşen beton ve moloz parçaları nedeniyle hasar gördü.

Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler arasında kısa süreli paniğe yol açan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Sahibi vefat edince park edildi, 8 yılda adeta 'kök saldı'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
"İmamoğlu suç örgütü" iddianamesi: Kreş yardımı adı altında rüşvet iddiası
16:43
Şam Ulusal Müzesi'nde soygun: 6 heykel çalındı
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti
16:18
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi
16:16
Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi
16:10
Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ