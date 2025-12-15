Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
TRT Haber 15.12.2025 11:04

İletişim Başkanı Duran: Türk dili, ortak kültürümüzün en güçlü temellerinden biridir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil, ortak değerlerin, tarihin ve medeniyetin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Türk dili, ortak kültürümüzün en güçlü temellerinden biridir

İletişim Başkanı Duran, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dilinin asırlardır gönülleri birbirine bağlayan, ortak tarih ve kültürün en güçlü temellerinden biri olduğunu vurguladı.

Anadolu’dan Orta Asya’ya, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Akdeniz’den Hazar’a uzanan geniş coğrafyada aynı dili konuşan tüm kardeş halkları selamlayan Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; Birliğimiz gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hâle getirmeyi hedefliyoruz.

Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güçlenen iş birliğimiz, ortak dilimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasına öncülük etmektedir. Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil; ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Türk dilinin zenginliğini yaşatan, onu koruyup geliştiren tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve gönül erlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimizin temeli olan dilimizin her kelimesi, geleceğe uzanan ortak sesimizdir.

İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
