Dünya
AA 19.03.2026 21:23

Kuveyt: İran’dan 18 İHA saldırısı düzenlendi, 13’ü imha edildi

Kuveyt ordusu, son 24 saat içinde İran’dan ülkeye 18 insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini ve bunlardan 13’ünün engellendiğini duyurdu.

Kuveyt Ordusu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kuveyt hava sahasında 18 "düşman" İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 13’ünün imha edildiği, 2 İHA'nın ise Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi’ne ait 2 operasyonel birimi hedef alarak küçük çaplı yangınlara yol açtığı aktarıldı.

Yangınların kontrol altına alındığı ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, diğer 3 İHA'nın ise "tehdit alanı" dışında düştüğü kaydedildi.

Kuveyt İran İnsansız Hava Aracı (İHA)
SON HABERLER
22:34
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den petrol fiyatları için "zor ama geçici" vurgusu
22:31
BM: Gazze'de 18 binden fazla hasta acilen ihtiyaç duydukları tedaviden mahrum bulunuyor
22:29
İsrail ordusu, İran'a düzenlediği saldırılarda 12 binin üzerinde mühimmat kullandığını iddia etti
22:29
İçişleri Bakanı Çiftçi: Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz görev yapacak
22:18
İran, Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'e füze ateşledi
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kurallarına uyulması çağrısı
Çarşılarda bayram yoğunluğu
