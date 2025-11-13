Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.11.2025 20:26

Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan araç yangınında 18 kişi dumandan etkilendi, 3 araçta hasar oluştu.

Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kahramanmaraş Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Bursa'da torpil patlaması: 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
21:40
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
21:33
BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı
21:55
Kaybolan yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldı: 1 pilotumuz şehit
21:00
Meteorolojiden 6 kente yağmur ve kar uyarısı
20:47
Evrenin ilk kuşak yıldızları tespit edilmiş olabilir
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
Gazze’de yerinden edilen Filistinliler sıcak yemek kuyruğunda
FOTO FOKUS
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
İBB'nin çevre katliamı iddianamede: Koruma alanına 185 milyon ton hafriyat döküldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ