AA 13.11.2025 21:37

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

R.Ü'nün kullandığı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımında S.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan S.H, G.G, C.Ü, K.Ü, D.Ü, B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Niğde Trafik Kazası
