TRT Haber 29.08.2025 21:16

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Denizli'deki orman yangınına müdahale eden söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar meydana gelirken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli Buldan’daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının, Muğla Milas Havalimanı’na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü'ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

 

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Uçakta, sert inişin de etkisiyle hasar meydana geldi. 

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

