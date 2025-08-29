Açık 29.8ºC Ankara
AA 29.08.2025 18:24

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve piknik yapılacak alanlara giriş yasağı süresinin uzatıldığını belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır."

ETİKETLER
Ankara Ankara Valiliği Yangın Orman Yangını
