Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.08.2025 15:42

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 derecelerde olması bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Fevzi Burak Tekin, yarın Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini belirtti.

Tekin, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu 3 büyük kentte ise havanın az bulutlu açık olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Emine Erdoğan: Gönlümüz, dualarımız ve yardımlarımız ile Pakistan halkıyla beraberiz
17:14
Bakan Güler: Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız
17:05
Bakan Kurum: Deprem konutları da bitecek, yangın bölgesindeki evler de zamanında teslim edilecek
16:56
'Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikâyesi' kitabı yayında
16:48
Bakan Işıkhan: 27 aydır tek haneli işsizlik oranı, politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir
16:23
ABD'de eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasının sonlandırıldığı iddia edildi
Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların teslimi devam ediyor
Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların teslimi devam ediyor
FOTO FOKUS
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ