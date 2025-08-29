Boğazda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 6. gününde sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince, kayıp sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama çalışmaları yapılıyor.

Arama çalışmalarına helikopter desteği

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, arama çalışmalarını botların yanı sıra Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihazlar ve dalış timleriyle kesintisiz sürdürüyor.

Dalışların yanı sıra arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren helikopterle de destek verilmeye başlandı.

Öte yandan, dalgıçlardan oluşan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Özel Timi (DEGAK) ekiplerince yapılan çalışmalar su altı kamerasıyla görüntülendi.