DHA 29.08.2025 11:36

Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Isparta'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 00.30 sıralarında Davraz Mahallesi 138'inci Cadde'de meydana geldi.

Eray Zeybek'in kullandığı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletler savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından sürücü Yusuf Bilal Yüceer ile beraberindeki Arda Mutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Diğer sürücü Eray Zeybek'in ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Isparta
