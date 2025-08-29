Açık 29.6ºC Ankara
TRT Haber 29.08.2025 11:02

Çekmeköy'de jandarma aracına çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracına çarpan tır sürücüsü gözaltına alındı. Tırda yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracına çarpan tıra ilişkin yapılan çalışmalarda, tır şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, "Trafik bir yaşam alanıdır, direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün Çekmeköy'de kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu 2'si jandarma 5 kişi yaralanmıştı.

