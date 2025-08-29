Açık 26.5ºC Ankara
TRT SPOR 29.08.2025 09:38

Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi

Lausanne karşısında alınan mağlubiyetle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta peş peşe önemli gelişmeler yaşandı. Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayıran siyah-beyazlılarda takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Saatler içinde anlaşmaya varılan deneyimli teknik direktör, bugünkü antrenmanda takımın başında olacak.

Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 rövanşında İsviçre ekibi Laussane’a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta saatler içinde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Şok yenilginin ardından hemen toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim kararın ardından hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı.

Deneyimli teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmana çıkacak.

Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen eski futbolcusu Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la aynı dönem Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

OKUMA LİSTESİ