AA 29.08.2025 18:02

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı Ayasofya'da sona erdi

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı Ayasofya'da sona erdi

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 22-29 Ağustos'ta düzenlenen ve çeşitli konularda çalıştaylar gerçekleştirilen program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı ile son buldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından Ayasofya önünde yaptığı konuşmada, Gazze için yapılması gerekenleri müzakere etmek üzere İstanbul'da kapsamlı bir konferans düzenlediklerini söyledi.

Konferansın Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından basın toplantısıyla başladığını hatırlatan Erbaş, siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımına ilişkin şunları dile getirdi:

"Bazı dünya devletleri adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere, soykırımcılara destek oluyor. Bir avuç azgın ve sapkın topluluklar, tüm dünyayı topyekun bir felakete sürüklüyor. Korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin'in cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş sergiliyor. Filistin halkının asil mücadelesini her bakımdan desteklemek ve soykırımı durdurmak için mücadele etme dini, ırkı, mezhebi ve kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir. Gazze her Müslüman için bir iman ve kulluk meselesidir. Bizim inancımızda zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak zalimlere ses çıkarmamak doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlerle, işgalcilerle ve katillerle ortak olmak, onlara destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam etmemiz gerekiyor."

Basın bildirisi

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise konferansın sonucuna ilişkin bildiriyi okudu.

Hacımüftüoğlu, Gazze'de aralıksız devam eden katliamlar, insana ve kutsallara karşı işlenen ağır ihlaller, buna karşı ABD başta olmak üzere, uluslararası sessizlik ve bazı bölgesel tarafların iş birliği eşliğinde işgalin toprakları yutma ve "Büyük İsrail" projesini inşa etme girişimleri karşısında, İstanbul'da yüksek düzeyli bir konferans gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansın Gazze'ye yardım ve destek amacıyla dini ve insani sorumluluğun ifası için düzenlendiğini belirten Hacımüftüoğlu, konferans ile saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım koridorlarının açılması için kapsamlı bir seferberlik çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Hacımüftüoğlu konferansta, soykırım suçlarıyla mücadele etmek ve siyonist yayılmacılığın önünü kesmek amacıyla İslami-insani bir ittifakın oluşturulması zaruretinin de vurgulandığını dile getirdi.

