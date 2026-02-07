12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Hafta sonunda Antalya ve Mersin'de sağanak yağış etkili olacak. Bitlis, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van için ise kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan yaşanabilir.

Yetkililer ayrıca yükseklerde kuvvetli kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti ve çığ riskine karşı da uyardı.

Sarı kod uyarısı yapılan iller arasında Hatay, Bursa, ve Yalova da bulunuyor. Bu üç ilde bugün gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.