TRT Haber 07.02.2026 08:20

12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz kıyıları ve yurdun doğusunda beklenen sağanak nedeniyle bu bölgelerdeki illerde yaşayanların dikkat olması istendi.

12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Hafta sonunda Antalya ve Mersin'de sağanak yağış etkili olacak. Bitlis, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van için ise kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan yaşanabilir.

Yetkililer ayrıca yükseklerde kuvvetli kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti ve çığ riskine karşı da uyardı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sarı kod uyarısı yapılan iller arasında Hatay, Bursa, ve Yalova da bulunuyor. Bu üç ilde bugün gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

 

Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
