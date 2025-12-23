Hafif Yağmurlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 23:44

Libya heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Libya heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da içinde bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan jetin enkazına ulaşıldı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

ETİKETLER
Libya Uçak Kazası Yılmaz Tunç Ankara
Sıradaki Haber
Derbide gülen taraf Beşiktaş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
İletişim Başkanı Duran: Düşen uçakla ilgili gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor
00:53
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
00:12
Dışişleri'nden Suriye'deki basın toplantısıyla ilgili açıklama
23:58
Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı
23:26
Ankara'da 11 saatlik su kesintisi
23:06
İşgalci İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyinde 6 Filistinliyi yaraladı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ