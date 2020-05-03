Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da zehir tacirlerine yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine ilçe girişinde önlem aldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptığı aramada 265 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçta bulunan Ü.T, Ü.P. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu MuğlaSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 01:34
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